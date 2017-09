Les missions lunaires chinoises retardées par un tir raté

La Chine est forcée de reporter deux missions lunaires à la suite de l'échec en juillet d'un tir de fusée, a annoncé la presse officielle, signalant un rare revers pour les ambitions spatiales du pays. La conquête de l'espace, coordonnée par l'état-major des forces armées du pays, est perçue par Pékin comme un symbole de la nouvelle puissance de la Chine sous l'égide du Parti communiste au pouvoir. Mais les experts de Pékin cherchent toujours à comprendre les raisons de l'échec du lancement, le 2 juillet, d'une fusée Longue Marche-5, un lanceur lourd qui devait mettre en orbite un satellite de communications, rapporte cette semaine le Quotidien des sciences et technologies, citant le secrétaire général de l'Administration spatiale chinoise, Tian Yulong. Les autorités n'ont fourni aucun détail sur l'incident survenu après le lancement depuis la base de Wenchang, dans l'île de Hainan (sud). Cet échec signifie que la Chine va devoir reporter le lancement de deux sondes lunaires: Chang'e-5, qui devait collecter des échantillons de surface lunaire au deuxième semestre 2017; et Chang'e-4, qui devait se poser sur la face cachée de la Lune en 2018. De nouvelles dates de lancement seront annoncées d'ici à la fin de l'année, a fait savoir M. Tian. Le tir d'un module central de la future station spatiale chinoise, prévu initialement pour l'an prochain, devra en outre attendre 2019, selon la même source. La fusée Longue Marche 5 est le plus lourd lanceur jamais envoyé dans l'espace par les ingénieurs chinois. Le premier lancement -- réussi -- avait eu lieu en novembre 2016. L'échec de juillet dernier a marqué un inhabituel faux-pas dans l'ambitieux programme aérospatial chinois, dans lequel le régime communiste investit des milliards de dollars pour tenter de rattraper l'Europe et les Etats-Unis. En décembre 2013, la Chine avait réussi à faire alunir sa sonde Chang'e-3, puis à débarquer sur la surface lunaire un véhicule téléguidé nommé "Lapin de jade", une mission qualifiée de "succès complet". Ce "rover" lunaire a toutefois rencontré un problème mécanique qui l'a plongé dans de longues phases de coma.