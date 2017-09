Japon : chutes de panneaux d'un avion ANA, un exemplaire retrouvé

Les autorités japonaises ont annoncé jeudi avoir trouvé un panneau d'avion de la compagnie aérienne ANA Holdings, appareil qui a perdu successivement deux fois la même pièce sur deux vols différents au début du mois. L'un de ces panneaux, utilisés pour couvrir une trappe contenant un toboggan d'urgence, a été découvert sur le site d'une usine dans la banlieue élargie de Tokyo, dans la préfecture d'Ibaraki. La numéro de série a permis d'établir qu'il s'agissait du panneau disparu le 7 septembre lors du vol d'un Boeing 767 d'ANA parti de Chine à destination de Tokyo-Narita, aéroport situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Cette chute n'a pas fait de blessé. "Après avoir minutieusement contrôlé les pièces et replacé le panneau, l'avion est reparti pour la Chine le 8 septembre", mais le nouveau panneau est aussi tombé lors du vol retour à Narita, a précisé un porte-parole de la compagnie. Selon ANA, la cause de la chute du panneau est un défaut dans la bouteille de gaz qui en permet l'éjection pour le déploiement du toboggan d'urgence. Elle a lâché le gaz de façon inopportune, entraînant à deux reprises la chute du panneau. "La bouteille a été replacée par une nouvelle, donc l'incident ne se reproduira pas", a assuré le porte-parole. La semaine dernière, un panneau de 4,3 kilogrammes d'un avion KLM est tombé peu après son décollage de l'aéroport d'Osaka, dans l'ouest du Japon, et a brisé une vitre d'une voiture circulant au-dessous, sans faire de victime. Ces chutes répétitives renforcent l'opposition de résidents du sud de Tokyo face au projet de nouvelles routes au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Tokyo-Haneda (proche du centre de la capitale), afin d'en augmenter les capacités à l'approche des jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Selon les documents diffusés par la ministère des Transports, il est prévu que plusieurs dizaines d'avions survolent l'après-midi des quartiers résidentiels de Tokyo à une altitude de seulement 300 mètres, ce qui fait craindre des incidents et nuisances sonores affectant des millions de Tokyoïtes.