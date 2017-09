Un nouveau chef pour l'aéronavale

L'aéronautique navale change de commandant. Une cérémonie de passation se tient ce 28 septembre sur la BAN d'Hyères, le contre-amiral Guillaume Goutay succède ainsi au contre-amiral Bruno Thouvenin au poste d'ALAVIA (Amiral commandant l'aviation navale). La cérémonie marquera également l'adieu aux armes du contre-amiral Thouvenin, qui prend ainsi sa retraite militaire... mais peut-être pas civile.



Breveté pilote d'hélicoptères en 1993, le nouvel ALAVIA comptabilise 2 800 heures de vol. Il a notamment participé aux évaluations opérationnelles et à la mise en service du Panther dans la Marine nationale. A la tête de la 36F au début des années 2000, il a aussi pris le commandement de la FLF Aconit et du BPC Dixmude.



Le contre-amiral Guillaume Goutay devient ainsi le nouveau commandant des quelques 6 000 marins du ciel, qui déploient près de 200 aéronefs, répartis en trois composantes : groupe aérien embarqué, PATSIMAR (patrouille, surveillance, intervention maritime) et hélicoptères. Une quatrième composante, « en devenir », regroupera à terme les drones embarqués.