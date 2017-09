Les armées entameront leur « remontée en puissance » en 2018

Le ministère des Armées a présenté mercredi un budget de "remontée en puissance" pour 2018, en hausse de 1,8 milliard d'euros, avec de grosses marches à franchir ensuite d'ici 2025 et des interrogations qui demeurent pour 2017. "Il marque une augmentation historique des ressources allouées à la défense après de très faibles augmentations depuis 10 ans et des déflations très importantes au niveau des effectifs depuis 15 ans", s'est-on félicité dans l'entourage de la ministre Florence Parly. Le budget des Armées va ainsi atteindre 34,2 milliards d'euros l'an prochain contre 32,4 milliards cette année et augmentera ensuite de 1,7 milliard par an jusqu'en 2022. Le président Emmanuel Macron espère ainsi regagner la confiance des militaires après la démission fracassante en juillet du chef d'état-major, le général Pierre de Villiers, qui s'opposait aux coupes de 850 millions d'euros décidées en 2017 alors que les armées sont sur-engagées sur fond de menace terroriste. Sur le quinquennat (2018-2022), 190 milliards d'euros seront alloués aux armées, contre 160 milliards sur 2008-2012 (Nicolas Sarkozy) et 2012-2017 (François Hollande), promet l'Hôtel de Brienne, où est basée Florence Parly. Le ministère des Armées se placera ainsi "sur la trajectoire de l'engagement présidentiel de porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2025", soit 50 milliards d'euros, contre 1,77% en 2017 et 1,82% en 2018, a-t-on assuré. Le budget atteindra 41 milliards d'euros en 2022, ce qui nécessitera de franchir des marches beaucoup plus hautes ensuite (de l'ordre de trois milliards d'euros par an) pour arriver à 50 milliards en 2025. "La courbe va être pentue", concède-t-on chez Florence Parly. Pomme de discorde avec les militaires, le financement des opérations extérieures (Opex) - environ 1,2 milliard d'euros - réparti jusqu'ici entre l'ensemble des ministères au nom de l'effort collectif de défense, va basculer sur le budget des Armées à l'horizon 2020. La part des Armées, qui était jusque-là de 450 millions d'euros, va passer à 650 millions en 2018 et augmenter ensuite de 200 millions par an - pour atteindre 1,1 milliard en 2020 - soit autant d'argent en moins pour des programmes d'équipement, déplorent les militaires. "La provision de 450 millions était très détachée de la réalité", se défend-on au ministère des Armées en plaidant pour une plus grande "sincérité" du budget. "L'idée c'est d'augmenter la provision à un niveau qui correspond aux engagements structurels (...) Cela ne couvrira jamais 100% des coûts Opex", a-t-on toutefois assuré. A périmètre constant, c'est-à-dire hors financement des Opex, la hausse du budget des Armées sera en outre plutôt de l'ordre de 1,6 milliard l'an prochain et de 1,5 ensuite. En 2017, plusieurs inconnues demeurent, dont 700 millions de crédits toujours gelés et le financement d'une partie du surcoût des Opex, en sus des 850 millions d'euros d'économies demandées. Autant de points d'inquiétude qui feront l'objet de négociations avec Bercy à partir d'octobre. D'ores et déjà, les Armées vont reporter des commandes de radars équipant des avions de surveillance, de tourelleaux pour les nouveaux blindés Griffon, de capteurs ROEM pour drones et de pods de détection de missiles pour Rafale.