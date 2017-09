ATR installe le Wi-Fi bord-bord avec Phitek

Le divertissement à bord, tout le monde s'y met, même dans le régional. ATR vient ainsi de signer un contrat avec Phitek, société néozélandaise du groupe Amphenol spécialisée dans la fourniture d'équipements électroniques en cabine, pour équiper ses cabines avec un système de Wi-Fi. Il ne s'agit pas encore de mettre en place un système de connectivité sol-bord, mais d'assurer la diffusion de contenus multimédias vers les appareils électroniques personnels (PED) des passagers. L'accord a été conclu le 27 septembre, lors du salon APEX Expo 2017 qui se tient actuellement à Long Beach en Californie.



Ce système de divertissement se compose d'un boitier amovible, capable de contenir divers contenus : films, musique, magazines, guides de voyage, etc. Chaque passager pourra s'y connecter depuis son PED, via un protocole Wi-Fi, et accéder aux contenus via un système de streaming. Chaque boîtier est à même de gérer jusqu'à 50 appareils connectés simultanément et chargeant de la vidéo en qualité HD.



Aucune logistique lourde n'est nécessaire pour installer le système de Phitek. Il sera proposé en option sur les nouveaux ATR à partir de juin 2018, et ATR assure qu'il sera facile à mettre en place en rétrofit sur les appareils déjà en service. Le choix du contenu se fera directement entre les compagnies clientes et Phitek, qui gère également la gestion des droits des contenus multimédias diffusés.



Pour l'instant, aucune compagnie de lancement n'a encore été annoncée.