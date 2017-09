Livraisons et commandes prévues au PLF 2018

Le ministère des Armées a rendu public ce 27 septembre le projet de loi de finances pour l'année 2018, portant à 32,4 milliards d'euros les fonds alloués à la mission Défense, dont 18,5 milliards dédiés aux équipements.



Les principales livraisons attendues pour l'année 2018 dans le domaine aéronautique comprennent un des deux ALSR (avion léger de surveillance et de renseignement) - King Air 350 modifiés -, deux E-2C Hawkeye « mis à niveau », une FREMM, deux A400M, un C-130J, un A330 MRTT, dix NH90 (deux NFH et huit TTH), trois Rafale pour l'armée de l'air et un Rafale M rétrofité au standard F3, cinq Tigre HAD ainsi que huit avions de formation et d'entraînement (PC-21). Ces derniers font pourtant l'objet d'un contrat de leasing par Babcock International - même si l'armée de l'air devrait en devenir propriétaire au bout de cinq années.



Concernant les équipements liés à l'aéronautique, les forces armées devraient recevoir 12 kits pour Exocet SM39, un lot (nombre exact non précisé) de MdCN, quatre pods de désignation laser Talios, 12 missiles Aster 15 et 69 missiles Meteor - qui seront intégrés aux Rafale au standard F-3R. Une première chaîne SAR devrait également équiper un des quatre Falcon 50 de la Marine nationale, la commande des trois suivantes étant attendue pour 2018.



Parmi les commandes qui doivent être passées en 2018, les trois derniers A330 MRTT, portant ainsi à 12 le nombre de tankers, en attendant une éventuelle révision - à la hausse - de cette cible, ainsi que dix pods Talios. Pour l'instant, sans plus d'explications, sont également prévues les livraisons de « trois rénovations d'ATL2 » ainsi que « 55 rénovations de Mirage 2000D », alors que les chantiers de modernisation ont été respectivement approuvés et notifiés en 2013 et 2016.