La compagnie ultra low-cost de WestJet s'appellera Swoop

WestJet a révélé le 27 septembre le nom de sa nouvelle filiale ultra low-cost : Swoop. La compagnie sera basée à Calgary - le siège social de WestJet, ce qui doit permettre des synergies - et lancera la commercialisation de ses vols début 2018.



WestJet souligne que le nom choisi reflète la stratégie de la compagnie : swoop en anglais signifie « descendre en piqué ». « Il s'agit d'un verbe puissant [en anglais] qui démontre que nous prévoyons fondre sur le marché canadien au moyen d'un nouveau modèle d'entreprise qui nous permettra d'offrir aux Canadiens des tarifs plus bas et plus d'occasions de voyager », commente Bob Cummings, vice-président directeur, Stratégie chez WestJet.