Easyjet veut lancer un avion électrique d'ici dix ans

La compagnie aérienne britannique à bas coût EasyJet a annoncé mercredi le développement avec le constructeur américain Wright Electric d'un avion électrique destiné d'ici dix ans à des court-courriers. Les deux entreprises travaillent sur ce projet ambitieux depuis plusieurs mois et ont présenté cette semaine un prototype du futur appareil, dans un secteur où les grands constructeurs restent prudents. L'avion pourra effectuer des trajets de 530 kilomètres, soit moins de deux heures de vols, comme un Londres-Paris, Londres-Amsterdam ou Belfast-Londres, explique EasyJet dans un communiqué. Cet avion serait susceptible de couvrir 20% des vols d'EasyJet, précise la compagnie britannique qui a pour ambition que tous ses court-courriers soient à "zéro-émission" d'ici 20 ans. Créé en 2016, Wright Electric développe depuis une dizaine d'années un avion tout électrique propulsé par batteries, qui a l'avantage d'être moins polluant et moins bruyant que les avions traditionnels. "Pour la première fois, nous pouvons envisager un futur sans carburant et nous sommes enthousiastes à l'idée de faire partie du projet. Quand on parle de vol électrique court-courrier, la question est désormais +quand+ et non plus +comment+", explique dans le communiqué la directice générale d'EasyJet Carolyn McCall. De son côté, Jeffrey Engler, le directeur général et fondateur de Wright Electric, estime que "cette collaboration avec EasyJet au développement d'une nouvelle génération d'avions commerciaux ne fait que confirmer le bien-fondé de notre approche technologique". Le projet paraît ambitieux alors que les grands constructeurs restent prudents sur le développement d'un avion tout électrique. Le groupe aéronautique européen Airbus a ainsi décidé en début d'année d'abandonner le projet d'avion tout-électrique "E-Fan" et de recentrer ses recherches sur un modèle hybride. L'E-Fan, lancé en 2011, avait hissé Airbus au rang de pionnier de l'aviation électrique. Le prototype, qui devait être commercialisé fin 2017, avait réussi le 10 juillet 2015 la traversée de la Manche, sur les traces de Louis Blériot, premier à le faire en 1909.