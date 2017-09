AAR rachète deux installations au Canada et remporte des contrats avec Air Canada

AAR a décidé de renforcer ses positions au Canada. La société américaine a annoncé son intention d'acquérir deux hangars de maintenance appartenant actuellement à Premier Aviation, l'un en Ontario, l'autre au Québec, ainsi que le personnel qui y est rattaché (300 personnes). Elle a également signé trois nouveaux contrats avec Air Canada.



Les installations à l'aéroport international de Windsor (sur la rive canadienne de la rivière Detroit) couvrent une surface de 13 300 m² et peuvent abriter six monocouloirs ainsi que des ateliers. A l'aéroport de Trois-Rivières, au Québec, les hangars couvrent 14 000 m& et peuvent accueillir sept ...