Photo : Airbus livre le 50ème A400m

Airbus Defence & Space annonce avoir livré le 50ème exemplaire d'A400M, destiné à l'Allemagne, qui réceptionne ainsi son 13ème avion. La Luftwaffe devient ainsi la seconde flotte la plus importante parmi les nations clientes, après la Royal Air Force, qui dispose de 16 avions, et avant l'armée de l'air, qui opère 11 appareils.



Airbus indique que MSN59 est le 12ème avion à être sortie de la ligne finale d'assemblage de Séville cette année. D'autres livraisons sont attendues avant la fin 2017, notamment à la France, qui pourrait réceptionner deux à trois avions supplémentaires - une information à prendre avec précaution, les calendriers n'étant plus rendus publics par l'industriel.



Airbus Defence & Space indique par ailleurs que la flotte mondiale d'A400M a accumulé 25 000 heures de vol.