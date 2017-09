Pratt & Whitney Canada va entretenir les moteurs des flottes régionales d'Air New Zealand et Avianca

Pratt & Whitney Canada a conclu un accord avec Air New Zealand pour des services moteurs. Ceux-ci concernent les PW123 et les PW127M, qui équipent respectivement les Q300 d'Air Nelson et les ATR 72-500 et -600 de Mount Cook. Les flottes combinées des deux filiales régionales comptent une cinquantaine d'appareils.



Le groupe Avianca a signé un contrat similaire pour l'entretien des PW127N qui équipent ses ATR 72-600. Il a actuellement une quinzaine de biturbopropulseurs en service et en attend encore une dizaine.



Par ailleurs, les deux groupes ont opté pour l'installation de la solution FAST (Full flight data ...