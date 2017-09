Jet Airways lance ses Suites à la conquête de Paris

Jet Airways vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris et Chennai, qui sera assurée cinq fois par semaine à partir du 29 octobre. Il s'agit d'une nouvelle évolution pour la compagnie indienne, qui renforce ainsi ses opérations à Paris avec une seconde ligne mais pas seulement. Jet Airways a également décidé d'accroître ses capacités sur la France avec le remplacement de l'A330-300 depuis Mumbai par un 777-300ER. Ce faisant, elle fait également évoluer son produit, introduisant ses Suites privatives en France.



Le choix d'affecter le Triple Sept à la desserte allait presque de soi. Ayant des accords de partage de code avec Air France sur tous les vols entre la France et l'Inde, Jet Airways souhaitait harmoniser ses services et offrir une capacité similaire à celle de sa partenaire, qui dessert Mumbai en 777-200ER. Par ailleurs, les taux de remplissage de l'A330 justifient la croissance de capacité et Jet Airways passe ainsi d'une offre de 34 fauteuils de classe affaires et 259 de classe économique à huit Suites de première classe, trente fauteuils de classe affaires et 308 sièges en Economy.



Enfin, « sur le marché indien, la demande est déjà très forte pour les Suites. Mais il fallait que nous montrions en France aussi que Jet Airways est une compagnie haut de gamme donc que nous fassions connaître le produit sur le marché français », nous explique Michel Simiaut, directeur général pour la France et l'Europe du Sud.



En ce qui concerne les nouvelles capacités déployées cette fois sur Chennai, elles seront introduites en A330-300. Jet Airways ouvre ainsi une porte sur l'Inde du Sud à la France, en reliant le pays à un centre financier et industriel important. Par ailleurs, Chennai se trouve à deux heures de route de l'ancien comptoir français de Pondichéry, qui a gardé des liens forts avec l'Hexagone. Par la même occasion, Jet Airways renforce le statut de Paris comme plateforme de correspondances en Europe, aux côtés d'Amsterdam et Londres (la compagnie propose en effet de poursuivre son voyage vers New York et Toronto depuis l'Europe). Ces deux destinations vont également voir leur offre renforcée, Londres avec une fréquence supplémentaire vers Mumbai (trois par jour) et Amsterdam avec l'affectation d'un 777 sur Bangalore.



Michel Simiaut confirme ainsi que le choix de transférer le hub européen de Bruxelles vers Amsterdam a été excellent. « C'était une très bonne décision. Amsterdam a été rentable dès la première année et, par sa taille, KLM offre beaucoup plus de possibilités de connexion que Brussels Airlines. »