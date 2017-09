Le démonstrateur A340 BLADE d'Airbus réalise son premier vol

Ce vol de 3h et 38 minutes marque ainsi le démarrage de la campagne d'essais du démonstrateur, dont l'objectif est d'explorer les caractéristiques en vol des deux ailes laminaires transsoniques représentatives, qui sont venues remplacer les extrémités de la voilure de l'A340-300 d'essais MSN001, désormais baptisé Flight Lab.



« Nous avons commencé par ouvrir le domaine de vol afin de vérifier que les qualités de vol de l'avion étaient correctes » a expliqué Philippe Seve, ingénieur navigant d'essai à Airbus présent à bord du premier vol du démonstrateur. « Nous avons atteint notre objectif, qui était de voler au nombre de Mach de conception, à une altitude raisonnable, et de vérifier que tout se passait bien. Nous avons également vérifié que les FTI* fonctionnaient comme prévu, afin d'identifier d'éventuelles mises au point pour les prochains vols. »



L'A340 Flight Lab d'Airbus est le premier avion d'essai au monde à allier un profil de voilure laminaire transsonique à une véritable structure primaire interne représentative des avions de lignes d'aujourd'hui. Le démonstrateur BLADE réunit l'avionneur européen et une vingtaine de partenaires dans le cadre du programme de recherche européen CleanSky.



Les voilures à profil laminaire permettent d'atteindre des gains de friction de l'ordre de 50%, réduisant ainsi la trainée générale de l'appareil et donc potentiellement sa consommation de carburant. Environ 150 heures de vol sont prévues, avec des sorties de 4 à 5 heures en moyenne.



(*) Instrumentations d'essais.



