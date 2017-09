Une soufflerie pour aider à la conception d'avions silencieux à Toulouse

Une soufflerie aéroacoustique associée à des moyens de simulation numérique devant permettre d'aider à la "conception d'avions silencieux" a été inaugurée mardi dans les locaux de l'école Isae-Supaéro à Toulouse. Cette soufflerie, "unique en Europe" est "la plus grande au monde à la disposition des chercheurs", selon le directeur de l'école, Olivier Lesbre. Elle a représenté un investissement de 9 millions d'euros. Cet équipement va permettre de travailler sur la réduction du bruit pendant la phase d'approche des avions avant l'atterrissage où "les ailes, volets et trains d'atterrissage" font "plus de bruit que les moteurs", a expliqué Laurent Joly, chef du département aérodynamique de l'école lors d'une conférence de presse. "Pendant longtemps, les bruits provenaient en majorité des moteurs. Beaucoup de travaux ont été menés dessus (...). Aujourd'hui, pour un long courrier, le train d'atterrissage représente à lui seul 50% des nuisances sonores. Pour un moyen courrier, c'est 30 à 35%", a précisé M. Joly. "Avec les projets qui existent, si demain, le ciel est rempli de machines urbaines, le mieux c'est qu'elles fassent le moins de bruit possible", a-t-il ajouté. Sur le plan technique, la soufflerie se trouve dans une chambre anéchoïque (sans écho, ndlr) de 8m de côté avec de l'air circulant à 80 m/s soit 0,24 mach, la vitesse en phase d'approche d'un avion. La propulsion de l'air dans une veine de 1,8m x 1,8m est assurée par un moteur de 800 kw bénéficiant d'un traitement acoustique. Hasard du calendrier, Airbus a présenté ce même mardi son nouveau concept d'ailes destiné à améliorer les performances de ses avions en terme de consommation, de rejet de CO2, voire de bruit. "Nous, nous voulons proposer à Airbus de concevoir l'avion de 2050", a répondu M. Joly, précisant que "le rêve" était de mettre au point l'avion furtif, "celui qui ne fait aucun bruit." "Mais c'est un rêve car il y a des règles physiques et il y aura toujours un peu de bruit", a-t-il fait remarquer. Isae-Supaéro, dont le dernier diplômé vedette est l'astronaute français Thomas Pesquet, se présente comme l'un des leaders mondiaux des écoles d'ingénierie aérospatiale avec d'autres grandes universités: Stanford, Berkeley, TU Munich, Georgia Tech, EP Montréal... Elle compte 1700 étudiants, dont 30 % d'étrangers, 200 doctorants et 400 chercheurs selon les chiffres la direction.