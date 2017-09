Inmarsat et la LES voient le marché de la connectivité exploser

Un marché de 130 milliards de dollars d'ici 2035. C'est la prévision de l'étude « Sky High Economics : évaluation des opportunités commerciales en termes de connectivité destinée aux passagers pour le secteur aérien à l'échelle globale », réalisée par la London School of Economics and Political Science (LES) avec Inmarsat, opérateur de satellites largement impliqué dans le marché de la connectivité à bord sa solution GX Aviation (en partenariat avec Honeywell).



Sur ce total, 30 Md$ devraient être générés par les compagnies aériennes, en commercialisant l'accès au haut débit à bord, mais aussi en générant des revenus ancillaires supplémentaires (e-commerce, publicité, contenu premium).



Aujourd'hui, ce marché de la connectivité reste relativement réduit pour les compagnies. Seules 53 d'entre elles (sur environ 5 000) proposent un accès Internet à bord, qui génère 822 M$ directement et 101 M$ avec les ventes liées. En 2028, ces chiffres doivent passer respectivement à 9 md$ et 6,6 Md$. Et en 2035, alors que la connectivité sera devenue « la norme sur les vols commerciaux » selon l'étude, ils atteindront 16 Md$ et 14 Md$. Cela représentera un revenu supplémentaire de 4$ par passager.



L'Asie-Pacifique devrait être le principal moteur de cette évolution, devant l'Amérique du Nord et l'Europe.