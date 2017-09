Double commande Boeing pour Qatar Airways

Boeing a annoncé, le 25 septembre, avoir reçu une commande de la part de Qatar Airways pour deux 747-8 dans leur version cargo, ainsi que pour quatre 777-300ER. Il ne s'agit pas véritablement d'un nouveau contrat, mais du dévoilement du nom du client. Les six appareils figuraient déjà dans le carnet de commandes de Boeing, mais sans que le nom de l'acheteur soit révélé. Le montant du contrat est évalué à 2,16 Md$ selon les prix catalogue.



C'est la première fois que Qatar Airways achète du 747-8. Ce choix d'un nouvel appareil est étonnant alors que la compagnie qatarienne possède déjà douze 777F en flotte et doit en recevoir encore quatre. Le premier 747-8F est d'ors et déjà livré à Qatar Airways. Le deuxième doit arriver en novembre.



C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le très gros porteur qui n'avait plus enregistré de ventes connues depuis près d'un an, après un exercice 2016 plutôt encourageant. Trois autres exemplaires sont notés au carnet de commandes de 2017, mais là aussi pour un (ou des) client(s) préférant rester anonyme(s). Le bilan commercial du 747-8 reste tout de même négatif sur l'année en cours, avec huit annulations enregistrées.



Qatar Airways doit encore recevoir quatorze 777-300ER (pour un total de 48 appareils), ainsi que soixante 777X et trente 787-9. Si on y ajoute les avions cargo, cela fait un total de 110 avions à prendre en compte dans les prochaines années.