Nouvelle commande d'A330 MRTT pour le pool MMF

Airbus Defence & Space annonce avoir reçu un contrat ferme pour cinq A330 MRTT, destinés à intégrer la future flotte multinationale de ravitailleurs. La commande, financée par l'Allemagne et la Norvège, a été passée par l'OCCAR (Organisme conjoint de coopération en matière d'armement) pour le compte de l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA - Nato support and procurement agency) et est assortie d'une option pour quatre exemplaires supplémentaires.



Cette acquisition porte à sept le nombre de MRTT qui seront exploités conjointement par le pool MMF (Multinational multirole transport fleet), actuellement constitué par le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Norvège. Les avions devraient être livrés entre 2020 et 2022 et seront à terme entièrement sous la responsabilité de la NSPA, l'OCCAR intervenant uniquement pour la phase d'acquisition.



Initié par l'Agence européenne de Défense et formellement lancé en 2014, le projet MMF prévoit l'acquisition et l'exploitation d'une flotte commune d'A330 MRTT, basés à Eindhoven, aux Pays-Bas. La mise en oeuvre de ce programme remonte à juillet 2016, lorsque les Pays-Bas et le Luxembourg ont passé une première commande de deux tankers. Les deux nations ont été rejointes en juin dernier par l'Allemagne et la Norvège, qui ont officiellement intégré le pool, après avoir signé des lettres d'intention en février.



Les pays participants n'excluent pas l'adhésion d'autres nations, à l'image de la Belgique - qui avait également signé une lettre d'intention - mais également de l'Espagne, qui s'intéresserait de près à cette capacité d'exploitation exclusive pour des missions de ravitaillement, de transport et d'évacuations sanitaires.