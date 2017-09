Les Tigre allemands retournent dans les airs

La commission de sécurité des vols de la Bundeswehr a autorisé le retour en vol des Tigre. Les hélicoptères d'attaque pourront reprendre leurs missions, sous réserve de ne pas dépasser une certaine vitesse ni un certain poids d'emport et en limitant l'utilisation de l'autopilote.



Des inspections supplémentaires et plus poussées devront également être effectuées en amont, pendant et après chaque vol. La commission de sécurité des vols a informé Airbus Helicopters ainsi que les nations opérant le Tigre des recommandations en vigueur pour la flotte allemande.



Le ministère indique par ailleurs ne pas encore avoir déterminé les circonstances exactes de l'accident qui a causé la mort de l'équipage le 26 juillet dernier au Mali. L'examen de l'hélicoptère accidenté a cependant révélé des différences avec les autres appareils déployés. L'enquête a pour l'instant révélé « un écart frappant sur l'axe longitudinal à une vitesses élevée », sans plus de précisions.