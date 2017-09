Alitalia: le délai pour présenter une offre rallongé jusqu'au 16 octobre

Le délai pour présenter une offre de reprise totale ou partielle de la compagnie italienne en difficulté Alitalia a été repoussé au 16 octobre, ont annoncé jeudi les administrateurs de la compagnie. Le délai initial avait été fixé au 2 octobre. Une éventuelle phase de négociation et/ou d'amélioration des offres contraignantes reste prévue ensuite jusqu'au 5 novembre. Alitalia, qui compte 12.500 salariés, a été placée sous tutelle le 2 mai sur décision du ministère des Transports, après une demande en ce sens des actionnaires à la suite du rejet par les salariés d'un plan de restructuration. Alitalia doit être vendue en bloc ou en deux lots séparés, "l'aviation" et les activités de "handling" (services à terre). La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise Ryanair a annoncé le 31 août qu'elle allait soumettre une offre pour reprendre 90 des quelque 120 avions, "avec leurs pilotes, leur personnel de bord, leurs routes, etc.". Ryanair entend garder la marque Alitalia, qu'elle souhaite développer sur le long-courrier. Mais la compagnie à bas coûts, en pleine tourmente après une vague soudaine d'annulations de vols, avait reporté sine die une conférence de presse qui était prévue mardi à Rome. D'après la presse italienne, pour l'aviation seraient aussi en course Easyjet et Lufthansa, de même que les fonds Eliott, Usa Cerberus Capital Management et Greybull Capital.