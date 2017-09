Annulations : Ryanair fournit un vol de rechange à la moitié des clients

Ryanair a annoncé mercredi avoir fourni un vol de rechange à la moitié des clients affectés par la série d'annulations intempestives annoncée vendredi et très critiquée, 20% préférant être remboursés et le sort des autres étant bientôt réglé. Causée par un problème de planning de vacances, l'annulation de 2.100 vols avait provoqué un scandale. Dans un communiqué, la compagnie aérienne irlandaise à bas coût a précisé que le nombre exact de vols touchés par ces annulations atteignait 2.100 entre mi-septembre et fin octobre, soit une moyenne de 45 vols par jour. Elle a revu en baisse le nombre de passagers affectés, à 315.000 au lieu de presque 400.000, expliquant que les réservations pour les vols concernés en octobre étaient finalement moins nombreuses que prévu. "La totalité des 315.000 clients ont reçu une information par email le lundi 18 pour les informer des changements dans leur vol", en l'occurrence le fait que leur vol était annulé, a expliqué la compagnie. Ce message électronique leur a aussi "proposé des vols alternatifs, des remboursements et les notices concernant la législation européenne" qui prévoit une indemnisation en cas de vol annulé au dernier moment. Ryanair estime que d'ici au mercredi 20 septembre au soir, environ 175.000 passagers auront opté pour un autre vol, soit 55% des clients concernés, et que 63.000 autres auront choisi d'être remboursés du prix de leur billet, soit 20% du total. Environ 25% des clients touchés devraient en conséquence rester en attente d'une solution. D'ici à la fin de la semaine, ce chiffre pourrait toutefois baisser à moins de 5%, Ryanair estimant que plus de 95% des passagers auraient alors soit trouvé un autre vol soit été remboursés. L'annulation de cette série de vols, dont le principe a été annoncé vendredi 15 septembre en fin de journée, a provoqué la colère des usagers de la compagnie, la première d'Europe en nombre de passagers transportés. Nombre de clients se sont plaints d'être bloqués sur leur lieu de voyage sans possibilité de retour rapide, d'autres ont critiqué Ryanair pour n'avoir pas immédiatement publié la liste de l'ensemble des vols annulés - ce que la compagnie a finalement fait lundi soir. Des clients ont aussi reproché à la compagnie de ne rembourser que le prix de base du billet, mais pas des extras comme l'enregistrement de bagages ou l'accès à l'embarquement prioritaire. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Ryanair a assuré que "ce problème qui n'a touché qu'un faible nombre de passagers était résolu".