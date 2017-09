United et Delta préparent leurs adieux au Boeing 747

Les Boeing 747 américains se raréfient. Alors que Delta retire peu à peu ses appareils du service pour les remplacer par des A350, United vient également d'annoncer que le vol d'adieu à sa flotte de 747 aurait lieu le 7 novembre.



Pour l'occasion, la compagnie américaine a en effet programmé un vol entre San Francisco et Honolulu, comme un écho à la mise en service de l'appareil en 1970. Cette année-là, United avait lancé son premier 747 sur la liaison San Francisco - Honolulu en juillet - elle avait été précédée d'un petit mois par sa future partenaire Continental qui avait opéré sa première liaison en 747 en juin sur la ligne Chicago - Los Angeles - Honolulu. Pour faire davantage résonner cet écho, le vol d'adieu se fera avec un menu inspiré des années 70, les uniformes de l'époque, un programme de divertissement rétro.



Le dernier vol intercontinental opéré par un 747 de United aura toutefois lieu le 29 octobre entre Séoul et San Francisco. Actuellement douze appareils sont encore en service. Quant à Delta, elle exploite encore sept exemplaires du 747, qui auront tous quitté la flotte à la fin de l'année.



Elle a toutefois déjà vécu une cérémonie d'adieu au début du mois, à Honolulu également, pour le retrait du 747 de la ligne Tokyo Narita - Hawaii. L'appareil a ensuite rejoint Los Angeles puis Detroit, deux vols qui devaient être les dernières liaisons domestiques régulières opérées par un 747 d'une compagnie américaine jusqu'à ce que le passage de l'ouragan Irma entraîne l'organisation de vols d'aide humanitaire vers la Floride.



Ainsi, en 2018, aucune des majors américaines n'exploitera plus le 747. Les seuls appareils dédiés au transport de passagers immatriculés aux Etats-Unis seront exploités par Atlas Air (acquis en leasing).