Constellium étend son contrat avec l'avionneur suisse Pilatus

Le groupe spécialisé dans les produits en aluminium Constellium (ex-Alcan et Pechiney) a étendu son contrat de fourniture d'aluminium à l'avionneur suisse Pilatus pour le nouveau jet PC-24. "Avec cet accord, Constellium va fournir un volume accru d'aluminium à Pilatus" et "soutenir la livraison de plus de 80 jets PC-24 Super Versatile", a déclaré le groupe dans un communiqué publié mardi dans la soirée. L'aluminium livré à Pilatus est produit dans l'usine de Constellium à Issoire (Puy-de-Dôme). Constellium n'a fourni aucune indication sur les volumes ou le chiffre d'affaires représenté par ce contrat. Le bi-réacteur d'affaires PC-24, officiellement présenté en août 2014, est le premier jet de la gamme de Pilatus, jusqu'alors spécialisé dans les mono-turbopropulseurs. Il est conçu pour pouvoir atterrir sur des distances courtes et sur tous les types de piste, ce qui n'est souvent pas le cas avec des jets d'affaires. Pilatus espère livrer le premier exemplaire à la fin de 2017.