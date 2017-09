Le C919 anime l'Aviation Expo China

N'en déplaise à la sagesse populaire, on peut être prophète en son pays. Le C919 est ainsi la principale attraction de l'ouverture du salon Aviation Expo China, qui se tient du 19 au 22 septembre à Pékin. Le monocouloir de Comac vient de remporter un total de 130 commandes et intentions d'achat de la part de quatre clients - exclusivement des loueurs chinois - et se préparerait à faire son deuxième vol en octobre.



