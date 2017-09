Figeac Aéro confirme ses objectifs après un bond de 24,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre

Le sous-équipementier aéronautique Figeac Aéro a confirmé lundi ses objectifs à long terme après un bond de son chiffre d'affaires de 24,8% au premier trimestre de son exercice décalé à 90,4 millions d'euros. "Les gains de parts de marché sur l'A350 (d'Airbus) et le moteur Leap (destiné aux moyens-courriers) ont largement contribué à la bonne performance de l'activité Aérostructure qui affiche une progression de 27,8% et de l'activité montage sur site en hausse de 26,4% sur la période", indique Figeac Aéro dans un communiqué. Le groupe "réaffirme ses objectifs à mars 2020" et indique que la perpective de chiffre d'affaires d'au moins 650 millions d'euros "est désormais sécurisée à plus de 90% (sur la base des cadences annoncées par les avionneurs), soit un taux de croissance moyen annuel au minimum de 26% sur 3 ans." Par ailleurs, les investissements du groupe sont conformes à l'objectif estimé autour de 65 millions d'euros sur l'exercice en cours et inférieur à 50 millions d'euros sur l'exercice suivant conformément à sa stratégie de génération de free cash-flow (trésorerie libre, ndlr) positif et récurrent à partir de mars 2019.