Dénouement russe pour les championnats du monde de voltige 2017

C'est non sans rebondissements que le soleil se couche sur les 29ème championnats du monde de voltige aérienne à Malelane, en Afrique du Sud. Le début de semaine laissait en effet présager un autre résultat. Mais au terme de la compétition, c'est bel et bien le Russe Mikhael Mamistov qui est sacré champion du monde 2017. Les excellents premiers vols du tenant du titre Alexandre Orlowski n'auront en effet pas suffi pour compenser le zéro des juges, conséquence d'un déclenché positif en place d'un déclenché négatif.



François Rallet, qui avait pris la décision d'arrêter la compétition après Malelane, se voit monter sur la deuxième marche du podium, grâce à ses compétences, son travail et à une régularité sans faille tout au long de la semaine. Les professionnels et son entourage sont unanimes, la récompense est largement méritée.



Olivier Masurel se classe troisième au classement général individuel, suivi par Alexandre Orlowski en quatrième place. Louis Vanel et Alexandre Leboulanger prennent respectivement la sixième et huitième places, tandis que Baptiste Vignes, Alexis Busque et Simon de la Bretèche en se classant onzième, douzième et dix-neuvième.



La France reste par ailleurs championne du monde par équipe devant les Russes et les Américains. La « force de frappe » française n'est à nouveau pas passée inaperçue et rappelle si besoin, que seul on va plus vite mais qu'à plusieurs, on va plus loin.