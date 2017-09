Eurofighter : Airbus réfute les accusations autrichiennes

Airbus a formellement récusé lundi les accusations de l'Autriche sur des faits de corruption et de fraude lors de la vente d'avions de combat Eurofighter, affirmant avoir scrupuleusement rempli ses obligations commerciales. Dans le cadre de la plainte déposée en février par le gouvernement autrichien contre le groupe aéronautique, Airbus a indiqué avoir remis au parquet de Vienne un avis juridique exposant son point de vue selon lequel "l'Autriche n'a pas été trompée sur la capacité de livraison et les coûts des opérations de compensation" de ce contrat qui remonte à 2003. "Les Eurofighter ont été livrés conformément à la commande de l'Autriche", explique le groupe dans un communiqué. Airbus dénonce par ailleurs les accusations formulées à son encontre par le ministre autrichien de la Défense, Hans Peter Doskozil. "Seize ans après l'appel d'offres (...), ces lourdes accusations du ministre de la Défense autrichienne, associées à des demandes de dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros, semblent factices et fondées sur des motifs politiques", poursuit le communiqué qui dénonce "des atteintes aux droits économiques et sociaux fondamentaux". Le groupe aéronautique européen Airbus fait l'objet d'un enquête en Autriche, visant, entre autres, son directeur général Tom Enders, pour des faits de corruption et de fraude lors de la vente de 18 avions de combat Eurofighter pour 2 milliards d'euros en 2003. L'Eurofighter Typhoon est construit par un consortium européen formé du groupe franco-germano-espagnol de défense EADS, du britannique BAe Systems et de l'italien Alenia (groupe Finmeccanica).