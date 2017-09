Eramet inaugure la première usine européenne de recyclage de titane

Le groupe métallurgique Eramet a inauguré vendredi à Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dôme) la première usine en Europe d'élaboration de lingots de titane par recyclage, ouvrant une nouvelle voie d'approvisionnement indépendante des fournisseurs américains et russes. Cette nouvelle unité, baptisée EcoTitanium, produira à plein régime "plusieurs millions de tonnes" de lingots à partir de chutes et de copeaux de titane collectés chez les grands constructeurs aéronautiques et leurs sous-traitants, ainsi que dans les secteurs de la défense et du médical. "Grâce à EcoTitanium et son procédé innovant, nos clients disposeront d'une nouvelle voie d'approvisionnement de titane indépendant des grands producteurs mondiaux", a déclaré Christel Bories, président-directeur général d'Eramet lors de l'inauguration de l'usine. "La France et l'Europe n'ont pas de gisement de titane mais elles ont beaucoup mieux que ça. Elle ont l'équivalent d'une mine nourrie par les copeaux et les chutes de titane issus de l'usinage des pièces, une mine renouvelable qui se recharge au fur et à mesure que l'industrie produit. C'est l'alliance de l'innovation, et du développement durable, de la technologie de pointe et du recyclage", s'est-elle encore réjoui. Après analyse et traitement chimique des chutes et copeaux, ceux-ci sont liquéfiés à 1.700 degrés dans l'un des plus grands fours plasma au monde avant une refusion sous vide pour former des lingots de 8 tonnes chacun. EcoTitanium est détenu à 43,5% par UKAD, co-entreprise d'Eramet (via sa filiale Aubert&Duval) et du groupe kazakh UKTMP, deuxième producteur mondial d'éponges de titane; à 41,3% par l'Ademe dans le cadre des du Programme des investissement d'avenir; et à 15,2% par le Crédit Agricole Centre France (via sa filiale de prise de participation CACF Développement). "On prend notre place dans cette filière. C'est un complément après les usines de forgeage, comme UKAD, ou d'usinage comme MKAD, dans l'Ariège, dans un contexte où la demande mondiale de titane de qualité dans l'aéronautique devrait connaître une croissance de plus de 50% sur la période 2012-2020", a souligné le directeur d'EcoTitanium Marc Dauzat. Afin d'encourager la création d'une nouvelle filière d'approvisionnement en titane écoresponsable, la Banque européenne d'investissement (BEI) a signé vendredi un accord de prêt de 30 millions d'euros pour EcoTitanium. "L'Europe est aussi avant tout investisseuse dans les territoires. C'est aussi ça. Ca a besoin d'être dit", a souligné le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Benjamin Griveaux, présent lors de l'inauguration. Représentant un investissement de 48 millions d'euros, EcoTitanium permettra la création d'une centaine d'emplois, dont 60 emplois directs hautement qualifiés. L'usine est située à proximité immédiate de sites d'Aubert&Duval, la filiale d'Eramet spécialisée dans les alliages.