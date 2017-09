Aeroflot acquiert six Boeing 777-300ER supplémentaires

A la suite de la décision du conseil d'administration d'Aeroflot à la fin du mois d'août, la compagnie a signé une nouvelle commande pour six 777-300ER. Les appareils ont été intégrés au carnet de commandes de Boeing cette semaine.



L'objectif d'Aeroflot est de renforcer ses capacités long-courrier pour désenclaver certaines régions de Russie mais surtout d'améliorer la position de Moscou en tant que hub entre l'Europe et l'Asie. Les livraisons doivent intervenir entre le deuxième trimestre 2018 et le premier trimestre 2021.



Aeroflot exploite actuellement seize 777-300ER.