Associations Fans de Saint-Ex, elles s'envolent pour le Raid Latécoère Marie Christophe 14/09/2017 | 1498 mots 14/09/2017 Toutes photos © Charlotte Marin



Une mission humaine, sportive et historique



Participer au Raid Latécoère c'est avoir avant tout la volonté de se surpasser au service d'une cause humaine et solidaire. Certes, la passion de l'aviation est là. Mais les étapes du Raid qui retracent les lignes de l'Aéropostale requièrent bien plus. En amont, déjà. Les vols impliquant de nombreux et inévitables coûts, la plupart des participants doit démarcher et convaincre des sponsors qui pourront leur permettre de financer le parcours. Sur place, ensuite. La cadence est rythmée, les journées bien remplies, et souvent ponctuées d'imprévus plus ou moins chronophages. L'adaptabilité et la souplesse sont donc les maîtres mots d'une aventure aussi riche que prenante. Mais c'est bel et bien dans cette aventure que Charlotte Marin, 24 ans et Julie Garcia, 20 ans, ont décidé de s'engager.



Deux jeunes filles déterminées



Originaire d'Epinal, Charlotte n'a pas froid aux yeux. Habituée à sortir de sa zone de confort, elle en a fait une raison d'être : « Je veux toujours aller voir ce qui se passe ailleurs, toujours aller plus loin. J'aime être confrontée à la difficulté, me remettre en question, repousser mes limites. »



Ayant pratiqué la natation à haut niveau pendant 7 ans, elle n'a en effet pas hésité à tout remettre en question pour repartir sur la voie des airs. « J'ai fait de la natation de 14 ans à 20 ans. J'étais au CREPS à Nancy pour faire mes études. J'ai ensuite étudié deux autres années pour décrocher mon DE, mon diplôme d'entraîneur. Suite à ça, j'ai travaillé en piscine et un été, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je voulais faire. J'ai alors pris conscience que j'aimais les voyages, les avions. Deux semaines plus tard, j'étais inscrite à l'ESMA, je suis arrivée à Montpellier et j'ai décroché mon diplôme d'hôtesse de l'air en mars 2016. En plus, le MUC m'a offert une place pour nager pour eux. En septembre 2016, j'ai commencé mon PPL, que j'ai obtenu en mars dernier et j'ai commencé la voltige dans la foulée. Je me suis également inscrite pour passer l'ATPL. Pour le moment, je détiens 5 modules, donc un tiers de la formation. »



Déterminée, elle pratique aujourd'hui la voltige à haut niveau ; lâchée depuis quelques mois, elle a déjà participé au championnat de France à Châteauroux, en août dernier.





Saint Exupéry, un modèle intemporel



Le cliché serait de s'imaginer qu'à vingt ans, seuls Bruno Mars ou Daniel Radcliffe sont des références ! Antoine de Saint-Exupéry est l'une des raisons de la vocation de Charlotte. Modèle intemporel, il a guidé son choix et partir sur ses traces est un leitmotiv. « Je suis une passionnée de Saint-Exupéry depuis toujours », affirme Charlotte. J'ai lu tous ses livres, sa biographie. Pour la petite histoire, sa petite fille est dans ma classe et partir sur ce Raid, retracer la ligne qu'il a parcourue, signifie beaucoup pour moi. »



Il est vrai que pour une génération en quête de repères, l'Histoire ne peut laisser insensible. A l'heure de l'hyper connectivité et de la communication facile, il est important de se remémorer que quelques jeunes, âgés d'une vingtaine d'années à peine, risquaient leur vie pour transmettre le courrier. Ils s'appelaient Saint-Exupéry, mais aussi Guillaumet, Daurat, Mermoz, Reine... et donnèrent à cette Ligne ses lettres de noblesse en créant du lien au péril de leur existence. C'est aussi ce qui touche Charlotte et Julie. Se sentir investies d'une mission. « Un habitant de Marseillan, passionné d'aviation, a écrit une biographie sur Pierre Deley et après avoir découvert notre projet, il nous a missionné pour aller prendre des photos dans certains musées car il ne peut plus se déplacer », explique Charlotte. « C'est touchant et l'on retrouve un peu la mission de l'époque, de faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire, grâce à l'aviation, de transmettre des messages. »



Un Raid intergénérationnel



Participer au Raid Latécoère est peut-être un défi personnel mais pas individuel. Loin d'être inconscientes des enjeux qui seront les leurs, Charlotte et Julie ont décidé de compléter leur équipage avec un pilote expérimenté. « Jacques, notre safety pilot, sera là en sécurité pour nous assister dans certaines décisions. Il nous a énormément aidé dans la gestion en amont, notamment pour l'administratif et la location de l'avion. »



Et c'est aussi ça, l'esprit du Raid. Une entraide permanente et un échange de connaissances et de compétences intergénérationnelles. Cette perspective enchante d'ailleurs les deux jeunes femmes : « C'est pour ça que nous avons appelé notre équipage Généravion ! Nous serons en effet deux générations différentes à bord : nous avons une vingtaine d'années, Jacques a une vingtaine d'années + quelques vingtaines ! Ca nous motive d'être justement avec des gens de différentes générations, nous trouvons ça très enrichissant. Les personnes plus expérimentées vont sans doute nous apporter très humblement beaucoup de leur savoir. Nous aimons ce cadre qui va permettre d'apprendre avec, nous l'imaginons, beaucoup de bienveillance. »



Apprendre, elles ont déjà commencé à le faire en découvrant l'intérêt porté par les médias. « Nous avons eu beaucoup de demandes sur différents supports et c'est un exercice que je n'avais pas l'habitude de faire ! », précise Charlotte. « En peu de temps nous avons fait beaucoup d'interviews, notamment avec des caméras, ce qui est totalement nouveau. » Fortes de leur charisme, les deux jeunes femmes seront également suivies par la radio, sur une matinale. « Nous allons faire deux ou trois interventions en direct sur France Bleu pendant notre périple. Ce sera sur la matinale à 8 heures et nous résumerons les étapes, notre état d'esprit et les conditions dans lesquelles on se trouve », ajoute Charlotte.





Un périple éducatif et utile



Au-delà de cette résonance médiatique, Charlotte et Julie gardent les pieds bien sur terre. Leur aventure est avant tout humanitaire, éducative et utile. En plus des baptêmes de l'air qu'elles proposeront aux enfants sur les étapes et des démarches déjà effectuées par l'Association Latécoère, elles ont eu l'initiative de partager leur projet avec les écoles de Montpellier. « Nous y allons avec un diaporama, quelques photos et quelques vidéos et nous allons expliquer aux enfants de CM2 notre raid, en quoi cela consiste et pourquoi on le fait. »



Le partage est donc au coeur de leur démarche et les deux jeunes femmes ne l'oublient pas. « Nous avons reçu beaucoup de témoignages de soutien et c'est déjà énorme et très motivant car nous sommes bien conscientes que tout le monde ne peut pas investir financièrement. Ca fait chaud au coeur. » Avant même le signal de départ, Charlotte tient à remercier ses soutiens : « Je voudrais remercier mon aéroclub, Hérault Languedoc-Roussillon, car c'est entre ces murs que j'ai tout appris ainsi que mon club de voltige, qui me permet de m'épanouir et progresser encore plus. Je voudrais aussi remercier l'IFAM, mon école dans laquelle je m'épanouis au quotidien ! Et nous remercions aussi toutes les personnes, privées ou entreprises, qui nous ont soutenues. Il est d'ailleurs encore possible de nous soutenir et même tout au long du Raid Latécoère. »



Le message est lancé. Les 36 équipages du Raid Latécoère Afrique 2017 prendront leur départ vendredi 15 septembre prochain. Bénévoles et participants parcourront les 10 000 km en 18 étapes, jonchées de moments forts, qu'ils soient humains, historiques ou sportifs. Au milieu d'eux, Charlotte et Julie trouveront très certainement leur place grâce au soutien de leurs « anges gardiens ». Et peut-être que d'ici quelques années, nous serons à bord d'un vol mené par le Commandant Marin ou Garcia dont l'expérience du Raid aura très certainement façonné leur savoir de pilotes.



