Zodiac Aerospace confirme ses perspectives 2016/17 malgré un léger recul de l'activité

L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace, qui va être racheté par Safran, a confirmé ses perspectives de résultat opérationnel courant pour son exercice décalé 2016/2017 malgré un recul de 1,6% de son chiffre d'affaires à 5,1 milliards d'euros. Les taux de change ont eu un effet positif de 0,4 point sur la période qui s'est achevée le 31 août, venant compenser la baisse de 2,0% à taux de change et périmètre constants, indique l'équipementier dans un communiqué mercredi. Affecté par les difficultés de son activité d'aménagement de cabines, Zodiac Aerospace a abaissé au printemps sa prévision de résultat opérationnel courant en 2016-17, qui devrait être de 200 à 220 millions d'euros sur l'exercice. Les résultats 2016/2017 seront publiés le 31 octobre prochain. La branche cabine "est en amélioration" sur l'exercice 2016/17 tandis que celle des sièges recule "en raison non seulement de ses difficultés industrielles mais aussi d'une base de comparaison défavorable au second semestre". Dans l'ensemble, la bonne performance de la branche Aerosystems compense le recul de la branche sièges, précise-t-il, en faisant état d'une "évolution conforme aux tendances observées au cours des précédents trimestres". Zodiac est en passe d'être racheté par le groupe aéronautique Safran qui, après une première offre en janvier valorisant Zodiac à 9,7 milliards d'euros, a révisé sa proposition à 8,7 milliards fin mai après un avertissement sur résultat de l'équipementier. Le projet prendra la forme d'une offre publique amicale sur le capital de l'équipementier, à l'issue de laquelle Safran prendra son contrôle exclusif. L'opération devrait être bouclée avant la fin de l'année. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Zodiac Aerospace ressort à 1,3 milliard d'euros, en recul de 2,1% à données publiées et positif de 0,2% en organique en raison des effets de change.