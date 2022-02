3,1 millions de passagers pour l'aéroport de Bordeaux en 2021

L'aéroport de Bordeaux a annoncé qu'il avait accueilli 35% de passagers en plus en 2021 par rapport à 2020, soit 3,1 millions de passagers. Malgré cette progression, ce nombre représente toujours une baisse de près de 60% par rapport à 2019.



La plateforme a constaté de vrais signes de reprise portés par les voyages de loisirs et la période estivale. Ainsi, la moitié de ses passagers annuels ont voyagé entre les mois de juin et septembre. A ce moment-là, quelques 71 destinations étaient proposées. Par ailleurs, la moitié des passagers ont emprunté un vol intérieur et les deux tiers un vol low-cost.



L'année 2022 commence de nouveau sous le signe de l'incertitude mais la situation a changé en un an et les perspectives restent plus encourageantes. Le nombre de destinations estivales atteint déjà 80 et les vols long-courrier vers la Guadeloupe et le Canada seront de retour.



L'aéroport de Bordeaux va continuer de profiter de cette période pour accélérer sa transformation vers un aéroport plus vert et plus qualitatif. En 2021, de nouveaux convertisseurs 400Hz ont été installés, la nouvelle jetée internationale HQE a été inaugurée et le hall A a été rénové (et amélioré l'installation de sas de reconnaissance biométrique notamment). L'aéroport de Bordeaux a également rejoint le programme « Airport Service Quality » de l'ACI.



En 2022, l'accès au wifi sera plus rapide, une navette électrique va entrer en service et les baies vitrées du hall B seront remplacées par des vitrages haute performance. Enfin, les efforts se poursuivront pour atteindre la neutralité carbone avant 2030, dans le cadre du programme Airport Carbon Accreditation.



(Photo © Aéroport de Bordeaux)