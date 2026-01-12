Etihad n’avait jamais transporté autant de passagers. La compagnie arabe a annoncé le 12 janvier qu’elle avait accueilli 22,4 millions de passagers à bord de ses appareils en 2025, une hausse de 21 % par rapport à 2024 et un record depuis sa création.

Elle explique que grâce au maintien d’une demande forte et une croissance adaptée de ses capacités, elle a également pu améliorer son coefficient de remplissage de deux points, à 88,3 %.

L’année 2025 a par ailleurs été le cadre de sa plus importante augmentation de flotte, avec l’introduction de 29 appareils, dont les premiers A321LR. Celle-ci atteint ainsi 127 appareils.

Enfin, le réseau s’est enrichi de seize destinations et en propose désormais 110.