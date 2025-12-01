Corsair continue de redresser son bilan. Après avoir réussi à publier un résultat à l’équilibre l’année dernière, la compagnie française a publié un chiffre d’affaires en légère hausse à 712 millions d’euros pour l’exercice 2024-2025, mais surtout une amélioration des résultats d’exploitation (à 26,4 millions d’euros, contre 3 millions d’euros l’année dernière) et net (15,2 millions d’euros contre un 1,1 million d’euros). Elle y voit le signe que sa transformation a été un succès.

Elle souligne notamment que cette croissance est intervenue alors que l’activité s’est réduite, avec une baisse de 6 % des rotations en raison de l’arrête de la liaison vers Montréal, les tensions sociales aux Antilles et le cyclone Chido à Mayotte.

Plusieurs indicateurs sont en revanche positifs. Avec un second semestre, et notamment les trois mois d’été, particulièrement dynamique, le coefficient de remplissage a augmenté de 2,4 points. Le prix moyen coupon s’est également amélioré, grâce à sa montée en gamme, à la solidité de ses ventes ancillaires et à la demande fret.

Des menaces continuent toutefois de planer sur la compagnie, notamment l’enquête ouverte par la Commission européenne sur les aides publiques reçues pendant la crise covid.