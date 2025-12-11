KLM a lancé un nouveau chantier de modification cabine qui concerne cette fois la flotte d’Embraer 195-E2 (25 exemplaires) de sa division régionale KLM Cityhopper. Les appareils seront tous équipés de quatre sièges supplémentaires en classe économique (les 7 premières rangées des appareils sont installées avec un espacement plus important, commercialisés en classes affaires et Economy Confort).

Un premier exemplaire ainsi réaménagé a été remis en service le 6 décembre.

Au total, 22 appareils seront convertis d’ici juin 2026, portant la capacité de 132 à 136 sièges. Les 3 appareils actuellement parqués à Twente bénéficieront également de la nouvelle configuration cabine lors de leur réactivation. Un appareil sera donc converti tous les cinq jours ouvrables.

Cette modernisation est rendue possible par la réduction de la taille de la cuisine et l’optimisation de son approvisionnement. Il en résulte une réduction du poids des repas à bord. KLM précise que les employés de KLM Cityhopper ont été associés à cette amélioration afin de garantir que le nouvel aménagement soit pratique pour l’équipage. Le confort des passagers et l’offre de restauration à bord resteront inchangés.

KLM Cityhopper a pris livraison du dernier de ses E195-E2 commandés à la fin du mois de septembre.