Volotea va proposer une nouvelle liaison au départ de Strasbourg. La compagnie vient en effet de remporter la délégation de service public (DSP) pour la ligne vers Copenhague.

La liaison sera opérationnelle à partir du 9 avril et assurée deux fois par semaine (les lundis et jeudis). Les réservations ont été ouvertes le 16 mars.

Cette ligne rejoint celle vers Munich dans la liste des nouveautés au départ de l’aéroport de Strasbourg. Elle aussi sera encadrée par un contrat de DSP et opérée à partir du 9 avril.