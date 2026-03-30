VietJet Air, le géant du low-cost vietnamien, va lancer une liaison régulière reliant Hanoï à Prague (République tchèque) à partir du 11 juillet prochain, avec une escale technique à Almaty (Kazakhstan).

Il s’agit de la toute première destination de VietJet sur le Vieux Continent.

Cette ligne devrait être opérée deux fois par semaine en Airbus A330-300, avec des droits de cinquième liberté sur le tronçon Almaty-Prague. L’objectif affiché par les autorités est de renforcer les échanges aériens entre le Vietnam, le Kazakhstan et la République tchèque, en s’appuyant notamment sur la présence d’une importante communauté vietnamienne dans le pays d’Europe centrale.

Pour rappel, VietJet Air dispose d’une compagnie aérienne basée au Kazakhstan, VietJet Qazaqstan, créée avec Qazaq Air et le fonds souverain kazakh Samruk-Kazyna (49% du capital).