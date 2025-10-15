Les services de Lufthansa Technik à Sofia contentent pleinement easyJet. La low-cost britannique a donc décidé d’étendre sa collaboration avec la société MRO allemande et continuera de confier durant sept ans ses Airbus A320 à Lufthansa Technik Sofia pour les visites programmées de maintenance lourde.

Chaque hiver, les installations bulgares consacreront quatre baies de révision parallèles à la compagnie aérienne en exclusivité. Elles pourront accueillir aussi bien les familles A320 qu’A320neo, quelle que soit la nationalité de leur certificat de transporteur aérien.

Lufthansa Technik rappelle que la collaboration avec easyJet à Sofia date de dix ans. Un premier contrat de ce type avait été signé en 2016 pour six ans et dédiait 1,5 baie à la low-cost pour cinq ans. Au renouvellement du contrat pour cinq ans en 2021, le nombre de baies dédiées était déjà passé à quatre.

Daniel Hepworth, directeur principal des ventes pour l’Europe occidentale chez Lufthansa Technik, souligne également que, sur cette période, plus de 500 contrôles de maintenance ont été effectués dans le cadre de cette collaboration.