Un Beechcraft 1900D s’est écrasé le 28 janvier en Colombie. L’appareil, immatriculé HK4709 et en service depuis 1994, appartenait à Searca et devait réaliser le vol 8849 de Satena entre Cucuta et Ocana, deux localités du nord du pays. Son épave a été localisée dans la région de La Playa de Belen. L’accident a fait quinze victimes, les treize passagers et les deux membres d’équipage.

L’autorité colombienne de l’aviation civile, Aeronautica Civil, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.