Philippine Airlines (PAL) et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont renouvelé et étendu leur accord de maintenance à long terme portant sur les moteurs GE90-115B équipant les Boeing 777‑300ER de la compagnie nationale philippine.

L’avenant au contrat a été officiellement signé le 25 mars au siège de Philippine Airlines à Manille. AFI KLM E&M continuera de fournir un soutien complet à long terme, incluant les visites en atelier, les solutions de maintenance prédictive, la fourniture de pièces détachées, les services en vol (OWS) et la gestion des unités remplaçables en ligne (LRU).

Au-delà du GE90, le partenariat se poursuit également pour le CFM56-5B, avec une présence locale dédiée (OWS Corner) offrant un soutien sur mesure à la flotte d’A320 de Philippine Airlines.

Pour rappel, Philippine Airlines dispose de 10 Boeing 777-300ER pour ses liaisons long-courriers, des appareils livrés à partir de 2009. Une partie de ces appareils sera graduellement remplacée par les 8 Airbus A350-1000 attendus par la compagnie dans les prochaines années (un exemplaires a déjà été livré).