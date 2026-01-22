ASL Airlines France a mis en vente son programme été 2026. A cette occasion, la compagnie a annoncé qu’elle avait transporté 458 800 passagers sur son réseau régulier en 2025, un nombre en hausse de 15 %. Elle souligne que la majorité de son activité est réalisée sur les lignes entre la France et l’Algérie.

Pour 2026, la compagnie a décidé de consolider son offre vers l’Algérie et proposera jusqu’à plus de 50 rotations hebdomadaires, dont 37 vers Alger. Elle dessert sept villes dans le pays, ainsi que huit villes en France. La liaison vers le Maroc, Paris – Oujda, reste également au programme de vols.