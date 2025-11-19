Egyptair a conclu un accord avec BOC Aviation, un contrat mixte de location-exploitation à long terme et de crédit-bail qui couvre trois de ses Airbus A350-900. La livraison du premier appareil couvert doit intervenir avant la fin de l’année et marquera l’entrée de l’A350 dans la flotte de la compagnie égyptienne.

C’est la première fois qu’Egyptair recourt aux services de BOC Aviation.

Egyptair s’était engagée à acquérir des Airbus A350 lors de la précédente édition du salon aéronautique de Dubaï, en novembre 2023. Son carnet de commandes compte aujourd’hui seize exemplaires de l’appareil. Elle les utilisera pour renouveler sa flotte et étendre son réseau.