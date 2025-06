FTAI Aviation a finalisé l’acquisition d’une participation de 50 % dans IAG Engine Center Europe, un centre MRO implanté à l’aéroport de Rome Fiumicino et filiale du groupe américain IAG Aero Group. Cette opération avait été annoncée en mars dernier.

Cette transaction, évaluée à environ 50 millions de dollars, donne naissance à une coentreprise rebaptisée Quick Turn Engine Center Europe.

Ce shop de 18 580 m² se spécialise dans la maintenance, la réparation et la révision des moteurs CFM56, avec une capacité prévue de 450 modules par an. Cette acquisition permettra à FTAI d’ajouter un troisième atelier de maintenance CFM56 à son réseau, complétant ses installations de Montréal et Miami.

FTAI pourra ainsi traiter jusqu’à 1 800 modules de CFM56 et effectuer plus de 600 tests de moteurs par an.