Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a célébré la remise en service du 101e moteur LEAP qu’elle a entretenu. « Atteindre notre 101e réparation de moteurs LEAP 1A et 1B est une grande fierté qui reflète la confiance que nos clients nous accordent », a déclaré Martijn de Vries, vice-président de KLM Engine Services.

AFI KLM E&M rappelle qu’elle est capable d’assurer la maintenance des modèles LEAP-1A et LEAP-1B dans ses deux ateliers d’Orly et d’Amsterdam. La société de MRO est prête à traiter jusqu’à 300 de ces moteurs de CFMI par an.

Elle souligne également que ses dernières intégrations ont compris des opérations Quick Turn complètes, dont le remplacement des aubes HPT, des capots, des LLP (pièces à durée de vie limitée), des arbres d’entraînement radiaux, des travaux sur le système de purge inversée, ainsi que des visites de restauration des performances.