TrueNoord vient de signer sa première commande directe auprès d’un avionneur. La société de leasing s’est engagée auprès d’Embraer à acquérir vingt E195-E2 et a assuré des droits d’achat sur une trentaine d’appareils supplémentaires, répartis entre vingt E195-E2 et dix E175. La valeur des appareils en commande ferme est estimée à 1,8 milliard de dollars.

« Cet accord historique représente la première commande directe de TrueNoord auprès d’un constructeur aéronautique, une étape importante dans le parcours de l’entreprise », commente Anne-Bart Tieleman, PDG de TrueNoord. « Il marque une étape importante dans notre croissance continue en tant que plateforme mondiale de location, soulignant notre engagement à investir dans des avions régionaux de nouvelle génération à faible consommation de carburant. »

TrueNoord compte actuellement 101 appareils dans sa flotte, répartis entre dix types avion. Elle s’est notamment constitué ce portefeuille grâce à plusieurs transactions avec NAC (Nordic Aviation Capital).