Safran Landing Systems vient d’inaugurer début juin, sur son site de Molsheim (Alsace), de nouveaux moyens industriels pour ses systèmes d’atterrissage et de freinage.

Le premier de ces moyens industriels est un bâtiment de 840 m2 baptisé ExcelFAB et doté de machines d’usinage 5 axes de dernière génération. Il est dédié à la production de pièces critiques pour les systèmes d’atterrissage (platines de freinage, boîtiers d’accrochage, blocs d’orientation…).

Le site s’est également vu ajouter une nouvelle ligne d’Oxydation par Anodisation Sulfurique (OAS) qui assure la protection anticorrosion des roues et couronnes hydrauliques en aluminium, ainsi qu’une ligne de chromage permet la maintenance de plus de 3 000 types de pièces acier pour les trains d’atterrissage.

« Avec ces nouveaux moyens industriels Safran Landing Systems anticipe et sécurise les besoins de ses clients dans un contexte de croissance du trafic aérien et des activités de défense. Ces investissements reflètent plus largement notre volonté continue d’offrir les meilleures solutions et le meilleur accompagnement à nos clients, tout en respectant nos engagements en matière de décarbonation » a déclaré François Bastin, le Président de Safran Landing Systems.

La région Grand Est a accordé une subvention d’1,125 million d’euros à l’établissement de Molsheim en 2021 pour soutenir le développement de sa production de systèmes et d’équipements, incluant ExcelFAB.