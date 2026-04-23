Safran a publié un chiffre d’affaires ajusté de 8,624 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 18,8% par rapport à la même période de 2025, soit +23,0% sur une base organique. Le groupe confirme à cette occasion ses perspectives financières pour l’exercice 2026, incluant une croissance du chiffre d’affaires de 12% à 15%, un résultat opérationnel courant attendu entre 6,1 et 6,2 milliards d’euros et un cash‑flow libre compris entre 4,4 et 4,6 milliards d’euros.

« Le début de l’année 2026 montre une dynamique particulièrement soutenue des activités liées aux moteurs civils, avec une hausse de plus de 60 % des livraisons de moteurs LEAP et une progression de 29 % des ventes de pièces de rechange et de 43 % des services. Les prises de commandes dans les activités de défense restent très dynamiques, portées par une forte demande, notamment en Europe. Malgré les incertitudes actuelles liées au conflit au Moyen-Orient, les bons résultats enregistrés au premier trimestre, tant en aéronautique civile qu’en défense, nous donnent confiance pour atteindre le haut de notre fourchette d’objectifs cette année » a annoncé dans un communiqué Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran.

Le chiffre d’affaires de la branche Propulsion progresse de 33,1 %, grâce à une hausse de 32,1 % des activités d’après-vente et de 35,0 % des activités de première monte. Safran fait ainsi état d’une hausse de plus de 60% des livraisons de moteurs LEAP au premier trimsetre, avec 520 unités livrées contre 319 au premier trimestre 2025. Les livraisons de moteurs de la famille LEAP dépassent ainsi les 500 unités pour le troisième trimestre d’affilée.

Du côté des pièces de rechanges pour les moteurs civils, Safran annonce que le chiffre d’affaires a également progressé de 29,3 % (en dollars), principalement grâce à une proportion plus élevée d’opérations de maintenance riches en contenu pour le moteur CFM56, ainsi qu’à un effet de base favorable par rapport au 1er trimestre de l’année dernière. La famille LEAP contribue également à cette croissance, grâce à l’augmentation du nombre de passages en atelier réalisés chez des tiers et à des opérations de maintenance plus importantes.

Pour rappel, Safran prévoie une augmentation des livraisons de moteurs LEAP d’environ 15% cette année (soit plus de 2050, moteurs spares compris), une hausse des ventes de l’activité pièces de rechange de 15% et une progression du chiffre d’affaires des services de l’ordre de 20%.