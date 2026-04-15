Recaro a été récompensé par un Crystal Cabin Award pour son concept de fauteuil de classe économique plus durable, R Sphere. Plusieurs des technologies présentes sur ce démonstrateur ont déjà été certifiées, voire sont en service à l’essai.

R Sphere repose sur l’utilisation de matériaux innovants, une conception encore allégée et une approche circulaire, susceptibles d’améliorer l’empreinte environnementale d’un fauteuil sur son cycle de vie complet. Recaro a par exemple réussi à réduire de 1,5 kg la masse de chaque fauteuil, ce qui permettrait de réduire de 55 tonnes par an les émissions de CO2 d’un monocouloir à bord desquels ils seraient installés.