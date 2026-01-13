Matthieu Louvot va succéder à Bruno Even aux commandes d’Airbus Helicopters

Airbus a annoncé la nomination de Matthieu Louvot en tant que Directeur Général d’Airbus Helicopters, à compter du 1er avril. Il succédera à Bruno Even qui a décidé de quitter l’hélicoptériste européen pour se consacrer à de nouveaux projets personnels et professionnels.

« Je suis profondément reconnaissant à Bruno pour son leadership à la tête d’Airbus Helicopters ces huit dernières années. Sous sa direction, la division a élargi son portefeuille de produits, transformé son système industriel et s’est engagée sur une trajectoire de croissance durable et rentable. Je respecte la décision de Bruno de se retirer et d’explorer de nouvelles perspectives pour la suite de sa carrière », a déclaré Guillaume Faury, le Président exécutif d’Airbus. « Nos équipes chez Airbus Helicopters bénéficieront du leadership de Matthieu, dont la vaste expérience dans l’industrie hélicoptère et la connaissance approfondie des priorités opérationnelles et stratégiques de la Division permettront une transition en douceur. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et me réjouis de voir Airbus Helicopters atteindre de nouveaux sommets sous sa direction » a-t-il ajouté.

Matthieu Louvot est actuellement Directeur Général de la Stratégie d’Airbus, un poste qu’il occupe depuis janvier 2024. Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale d’Administration (ENA), Matthieu Louvot a commencé sa carrière dans l’administration française, notamment comme conseiller pour l’industrie à la Présidence de la République. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2010 où il a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de vice-président exécutif Support & Services Clients et de vice-président exécutif Programmes.

Il sera directement rattaché à Guillaume Faury et siègera au comité exécutif du groupe.

Le groupe aéronautique européen précise que le successeur de Matthieu Louvot au poste de vice-président exécutif Stratégie d’Airbus sera communiqué ultérieurement.