Malgré les perturbations provoquées par la détection de problèmes de câblage sur quelques 737 MAX, Boeing peut se satisfaire de son premier trimestre 2026 sur le plan industriel. L’avionneur américain a livré 143 appareils sur la période (contre 130 l’année dernière).

Ces livraisons ont concerné 114 737, six 767, huit 777 et quinze 787. Sur le seul mois de mars, les livraisons ont un petit peu ralenti, avec 46 appareils remis à leurs clients – dont 33 737 MAX et sept Dreamliner -, contre 51 en février.

Par ailleurs, Boeing a enregistré des commandes pour 161 appareils bruts au premier trimestre (140 nets). Des contrats pour trente-trois appareils ont été signés en mars, tous par des clients qui n’ont pas souhaité être identifiés. Ces accords concernent un 737 MAX VIP, dix-neuf 737 MAX, cinq 737-800 (pour le programme militaire Poséidon) et huit 787-9.