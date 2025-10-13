L’industrie du transport aérien reste très préoccupée par les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et les retards de livraison qu’elles provoquent.

Alors que les industriels continuent d’en pâtir mais constatent une lente amélioration, les compagnies aériennes se font plus vocales.

L’IATA et le cabinet Oliver Wyman ont ainsi publié une étude sur le sujet, dont les conclusions soulignent notamment que ces difficultés vont entraîner un surcoût de fonctionnement de 11 milliards de dollars pour les compagnies aériennes...